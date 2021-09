Na vijf keer uitstel opent KunstRAI de deuren voor 36e editie

Meer dan tachtig galerieën presenteren vanaf woensdag hun kunst op de 36e editie van de KunstRAI in Amsterdam. Het evenement werd vijf keer keer uitgesteld vanwege het coronavirus. Nu zijn er verschillende maatregelen genomen en kan het wel doorgaan.

Tot en met zondag kunnen liefhebbers in de RAI genieten van schilderijen, beelden, fotografie, design en sieraden. Ook is de jaarlijkse kunstbeurs Art on Paper Amsterdam dit jaar onderdeel van het evenement. Negen galerieën tonen hun collectie kunst van of op papier. Verder hebben influencers Sue Smit en Monica van Dijk een tentoonstelling gemaakt met werk van kunstenaars die zich buiten de gebaande paden waden. Voor jongeren is er op zaterdagavond een speciaal programma, dat in het teken staat van verzamelen.

Op de beurs moeten bezoekers 1,5 meter afstand in acht nemen. Daarvoor zijn de gangpaden verbreed en de horecaterrassen vergroot. Er is een maximale capaciteit van 3000 bezoekers op het 15.000 m2 metende expositieterrein, volgens de regel van één bezoeker per 5 m2 die geldt voor ‘doorstroomlocaties’. Om het aantal mensen te kunnen spreiden zijn de openingstijden verruimd ten opzichte van vorige edities en moeten bezoekers zich online registreren, “zodat we weten wie er komt en hoeveel mensen er op enig moment binnen zijn”, zegt een woordvoerster. “We hebben er vertrouwen in.” Volgens haar is de KunstRAI het eerste evenement in de RAI sinds het begin van corona.

De vorige editie van de KunstRAI trok een kleine 20.000 bezoekers.