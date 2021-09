Nieuw boek Herman Koch direct bovenaan Bestseller 60

Het nieuwe boek van Herman Koch, Een film met Sophia, staat in de eerste week meteen op de eerste plaats van de Bestseller 60. Dat laat stichting CPNB woensdag weten.

Een film met Sophia gaat over het leven van een succesvolle Nederlandse regisseur, die gefascineerd raakt door zijn jonge, beeldschone hoofdrolspeelster Sophia. Via zijn hoofdpersoon lever Koch ook de nodige kritiek op de Nederlandse filmwereld, waar hij geen hoge pet van opheeft. In een gesprek met de Telegraaf over zijn nieuwe boek stelde de schrijver dat Nederlanders niet kunnen acteren.

De bestsellerlijst van deze week kent deze week in totaal negen nieuwe titels. Naast Herman Koch komt ook Arnon Grunberg als nieuwkomer binnen in de top drie. De dood in Taormina staat deze week op de derde plaats. Charlie Mackesy is ten opzichte van vorige week een plaats gedaald en staat met De jongen, de mol, de vos en het paard op de tweede plek.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (-) Herman Koch – Een film met Sophia

2. (1) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

3. (-) Arnon Grunberg – De dood in Taormina

4. (2) Michael Pilarczyk – Je bent zoals je denkt

5. (3) Lale Gül – Ik ga leven

6. (4) Esther Verhoef – De Nachtdienst

7. (6) Stephen King – Billy Summers

8. (5) Michel van Egmond & Antoinnette Scheulderman – Derksen

9. (7) Raynor Winn – Het zoutpad

10. (8) Suzanne Vermeer – Dwaalspoor