R. Kelly bevestigt niet te getuigen tijdens misbruikzaak

R. Kelly getuigt woensdag inderdaad niet zelf tijdens zijn misbruikzaak in New York. Eerder leek het er al op dat de zanger niet zou getuigen: zijn naam stond niet op de lijst van getuigen die zijn advocaten zouden oproepen. Het hoge woord kwam er woensdag tijdens de zaak uit toen Kelly zelf antwoordde op de vraag van rechter Ann Donnelly of hij wilde getuigen. “Nee, mevrouw”, antwoordde hij.

De 54-jarige Amerikaan, die wordt verdacht van onder meer seksueel misbruik, mensenhandel en omkoping, hoeft niet te getuigen, maar zei wel te begrijpen wat de gevolgen van zijn beslissing zijn. Later op woensdag wordt naar verwachting het slotpleidooi gehouden. Donderdag zou de jury in beraad gaan voordat een uitspraak in de zaak wordt gedaan.

De zaak tegen de zanger is al ruim een maand aan de gang. Vermeende slachtoffers kwamen onder meer aan het woord, evenals mensen die zeggen getuigen te zijn geweest van wangedrag van Kelly. Maandag begon de verdediging, waarbij een oude vriend van de zanger zei niets gezien te hebben van het vermeende gedrag.