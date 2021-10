Netflix-medewerker die lekte over show Dave Chappelle ontslagen

Netflix heeft een medewerker ontslagen die wordt verdacht van het delen van vertrouwelijke informatie met de media. Het personeelslid zou onder meer hebben gelekt hoeveel kosten de videostreamingdienst had gemaakt voor een controversiële show van stand-upcomedian Dave Chappelle. Veel Netflix-medewerkers zijn boos over Chappelles opmerkingen in zijn optreden The Closer, omdat die kwetsend zouden zijn voor transgender personen.

Via persbureau Bloomberg kwam naar buiten dat de productiekosten voor het programma ruim 19 miljoen dollar (circa 16 miljoen euro) bedroegen. Daarmee kostte de show van de Amerikaanse komiek meer dan het opleverde, zou zijn gebleken uit de documenten.

Netflix zegt het vertrouwen te hebben verloren in de medewerker die de informatie zou hebben gelekt. “We snappen dat deze medewerker mogelijk teleurgesteld en gekwetst was door Netflix”, meldt het bedrijf. “Maar het is voor ons bedrijf van cruciaal belang om een cultuur van vertrouwen en transparantie te bewaken.”

Transgender medewerkers van Netflix en hun medestanders zijn van plan volgende week woensdag te protesteren tegen het beleid van hun werkgever, die weigert de show aan te passen of offline te halen. Ze zijn ook ontevreden over de manier waarop mede-topman Ted Sarandos reageerde op de controverse. Hij verklaarde in interne memo’s de onvrede te begrijpen, maar dat Netflix Chappelles uitingen niet zou aanpassen omdat daarmee de vrijheid van meningsuiting in het geding komt.