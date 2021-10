Acteur Baldwin oefende met wapen tijdens dodelijk schot

Het fatale incident op de set van de film Rust waarbij de Amerikaanse acteur Alec Baldwin per ongeluk cameravrouw Halyna Hutchins doodschoot, gebeurde tijdens een repetitie. Dat schrijven Amerikaanse media op basis van de getuigenverklaring van regisseur Joel Souza.

Souza stond op het moment dat Baldwin vuurde achter Hutchins. De acteur zat op een bank in een kerkje waar op dat moment gefilmd werd en oefende met het trekken van het wapen uit zijn holster. Souza zegt dat hij iets hoorde wat “klonk als een zweep” waarna “een luide knal” volgde.

Hutchins klaagde meteen na de knal over pijn in haar maag en greep naar haar buik. De cameravrouw viel achterover op de grond en werd door omstanders geholpen. Souza verklaart dat hij vervolgens merkte dat hij bloedde uit zijn schouder en dat ook Hutchins bloedde.

Eerder werd al duidelijk dat in het geweer, dat diende als rekwisiet, één echte kogel zat in plaats van alleen losse flodders. De 42-jarige Hutchins werd in de borst geraakt en overleed enkele uren later in het ziekenhuis. Souza raakte niet ernstig gewond en kon na behandeling naar huis.

De politie onderzoekt hoe het incident heeft kunnen gebeuren.