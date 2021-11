Louis Vuitton-ontwerper Virgil Abloh (41) overleden aan kanker

Virgil Abloh, creative director van de mannenlijn van modehuis Louis Vuitton, is zondag op 41-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat laten zijn nabestaanden weten op Instagram.

Het mode-icoon vocht twee jaar lang tegen een zeldzame en agressieve vorm van kanker, cardiale angiosarcoom. “Hij koos ervoor om zijn strijd privé te houden, nadat hij in 2019 de diagnose kreeg. Hij onderging talloze zware behandelingen, terwijl hij zich in bleef zetten voor verschillende belangrijke mode-, kunst- en cultuurorganisaties”, schijven zijn nabestaanden. “Zijn arbeidsethos, oneindige nieuwsgierigheid en optimisme zijn er nooit door aan het wankelen gebracht.”

In een verklaring laat de baas van Louis Vuitton Moët Hennessy, Bernard Arnault, weten geschokt te zijn door het nieuws. “Virgil was niet alleen een geniale ontwerper en een visionair, hij was ook een man met een mooie ziel en veel wijsheid.”

Abloh was sinds 2018, als eerste zwarte artistiek directeur, werkzaam bij Louis Vuitton. Ook was hij creatief directeur van Kanye West en eigenaar van zijn eigen label Off-White. Abloh laat zijn vrouw Shannon en zijn kinderen Lowe en Gray achter.