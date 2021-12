Acteur Jussie Smollett schuldig bevonden en gaat in beroep

Acteur Jussie Smollett gaat in hoger beroep tegen de beslissing van een rechtbankjury donderdagavond dat hij schuldig is aan het in scène zetten van een aanval op hem en aan liegen daarover tegen de politie. Zijn advocaat Nenye Uche heeft dat aan de Amerikaanse zender CBS laten weten.

Smollett, die bekend is van de serie Empire, beweerde in 2019 dat hij op straat in Chicago was aangevallen door twee mannen, die daarbij scheldwoorden voor homo’s gebruikten en ‘MAGA’ zouden hebben geroepen, een afkorting van de slogan Make America Great Again, die voormalig president Donald Trump gebruikte. In de rechtbank hield hij afgelopen week vol onschuldig te zijn.

De aanklagers stelden echter dat hij de aanval in scène heeft gezet, vermoedelijk om aandacht te krijgen en zo zijn carrière vooruit te helpen. De twee ‘daders’, de broers Abimbola en Olabinjo Osundairo, lieten in hun getuigenis weten dat Smollett hen 3500 dollar heeft betaald om hem in het zicht van een beveiligingscamera klappen te geven en een strop om zijn nek te hangen.

De jury achtte Smollett schuldig aan vijf van de zes aanklachten tegen hem, die allemaal met de veronderstelde mishandeling te maken hadden. De aanklacht waarvan hij werd vrijgesproken had betrekking op een ander voorval een maand later.

Smollett kan een gevangenisstraf van maximaal drie jaar krijgen en een boete van 25.000 dollar. Voor de rechtszaak begon gingen de meeste experts ervan uit dat de acteur, die geen strafblad heeft, geen celstraf zou krijgen. Maar nu hij in de rechtbank een verhaal heeft herhaald dat door de jury als onwaar is bestempeld, is volgens hen de kans dat hij moet zitten toegenomen. De rechter heeft nog niet aangekondigd wanneer de straf van Smollett wordt bepaald. Tot die tijd is hij op borgtocht vrij.