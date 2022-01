Neil Young verhuist zijn muziek naar Amazon Music

Neil Young heeft een nieuw onderkomen gevonden voor zijn muziek. De Canadese singer-songwriter heeft via zijn sociale mediakanalen bekendgemaakt dat hij zijn muziek zal onderbrengen bij Amazon Music. Eerder kondigde Young aan zijn muziek te laten verwijderen van Spotify, omdat het bedrijf volgens hem desinformatie over het coronavirus verspreidt.

“Amazon is al tijdenlang leider op het gebied van hi-res-audio en het is fantastisch om mijn hele muziekcatalogus bij hen onder te brengen in de hoogst denkbare kwaliteit”, stelt de 76-jarige Young. “Ik wil ook graag Apple Music en Qobuz bedanken voor het feit dat ze mijn muziek in hoge resolutie hebben gedeeld.” Young liet eerder al eens weten de geluidskwaliteit van Spotify “bedroevend” te vinden.

Young was de eerste artiest die zich openlijk tegen Spotify keerde en het bedrijf voor de keuze stelde om ofwel hem te lozen óf de Amerikaanse presentator en komiek Joe Rogan (54). De podcast The Joe Rogan Experience is met naar schatting 11 miljoen luisteraars per aflevering de meest beluisterde podcast ter wereld. Rogan verspreidt echter regelmatig desinformatie over het coronavirus. In april vorig jaar riep hij gezonde, jonge mensen op om zich niet te laten vaccineren. En recent sprak hij met de omstreden viroloog Robert Malone.

In navolging van Young lieten onlangs ook de artiesten Joni Mitchell en Nils Lofgren weten hun werk te verwijderen van Spotify. Prins Harry en Meghan hebben Spotify eveneens gevraagd om desinformatie meer tegen te gaan. Het stel tekende eind 2020 een miljoenendeal met Spotify om voor het bedrijf podcasts te gaan maken. De twee zijn “vastbesloten” om hun werk samen “voort te zetten”, zo was in hun verklaring te lezen, maar vraagt het platform dus wel wijzigingen door te voeren.

Spotify kondigde zondag aan dat het luisteraars van podcasts over Covid-19 zal gaan “begeleiden naar meer informatie” over de coronapandemie. Spotify zal daartoe een “speciale Covid-19-Hub” creëren die wordt toegevoegd aan elke podcast die een discussie over Covid-19 bevat.