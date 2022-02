Positieve test coronapil doet beurswaarde Japanse farmaceut goed

De Japanse farmaceut Shionogi was dinsdag een opvallende stijger op de beurs in Japan. De onderneming zag zijn beurswaarde met bijna 10 procent toenemen nadat een studie uitwees dat een coronapil van het bedrijf effectief bleek te zijn. Het sentiment op de markten in Azië, waar veel beurzen vanwege het Chinese nieuwjaar gesloten bleven, was licht positief.

Patiënten die een hoge dosis van het experimentele medicijn van Shionogi kregen, hadden na vier dagen 80 procent lagere virusniveaus dan degenen die een placebo kregen. Bij een lagere dosis verminderden de niveaus met 63 procent. De resultaten zijn afkomstig van de tweede van drie fasen van klinische proeven die over het algemeen nodig zijn om goedkeuring te verkrijgen. Shionogi kon de opsteker goed gebruiken. Het bedrijf loopt achter op schema met de ontwikkeling van de orale pil.

In Japan ging de aandacht verder uit naar techconcern Sony, dat een fractie aan beurswaarde won. Dochter Sony Interactive Entertainment kondigde aan videogamesontwikkelaar Bungie over te nemen voor een bedrag van omgerekend 3,2 miljard euro. Bungie is bekend van bijvoorbeeld de game Destiny.

De Nikkei-index in Japan sloot de sessie 0,3 procent hoger. Het sentiment kreeg een steuntje in de rug van beter dan verwachte cijfers over de industrie en de arbeidsmarkt. Zo nam de bedrijvigheid in de Japanse industrie toe met het snelste tempo in acht jaar. Daarnaast daalde de werkloosheid in het land. Dat was tegen de verwachting van economen in.

De All Ordinaries in Australië won 0,5 procent. De centrale bank van het land maakte bekend de rentes ongemoeid te laten, waar door economen een renteverhoging werd voorzien. Wel beëindigt de centrale bank het programma voor de aankoop van obligaties.

De beurzen in onder andere China, Hongkong, Zuid-Korea en Singapore bleven gesloten.