Rusland mag niet meedoen aan Eurovisie Songfestival

Rusland is uitgesloten van deelname aan het komende Eurovisie Songfestival in mei. De European Broadcasting Union (EBU) laat vrijdag weten dat het land niet langer welkom is vanwege de inval in Oekraïne. Meerdere deelnemende landen, waaronder Nederland, hadden hiertoe opgeroepen.

Landen als Finland en Estland dreigden niet naar Turijn te komen als Rusland nog welkom zou zijn. Onder meer Nederland, Zweden en Denemarken riepen de songfestivalorganisator op het land te weren.

Rusland had nog niet bekendgemaakt welke artiest naar Italië zou reizen voor het songfestival.