Europese persbureaus schorsen Russisch persbureau TASS

Het uitvoerend orgaan van de European Alliance of News Agencies (EANA), het Europese verbond van 32 nationale persbureaus waartoe ook het ANP behoort, heeft unaniem besloten om het Russische persbureau TASS met onmiddellijk ingang te schorsen. Reden is dat de andere persbureaus niet meer kunnen instaan voor de feitelijk juiste berichtgeving van TASS.

Op haar website schrijft EANA: “Nu de Russische regering met nieuwe mediaregelgeving de mediavrijheid sterk heeft beperkt, is het bestuur van EANA van mening dat TASS (…) niet langer in staat is om onbevooroordeeld nieuws te brengen, de kern van EANA’s missie.”

De alliantie is overgegaan tot de schorsing nadat Wojciech Surmacz, de CEO van het Poolse Persagentschap (PAP), daartoe zaterdag per brief opriep met een beroep op de strijd tegen desinformatie.

“Het Russische agentschap heeft op ongekende wijze en op een nooit eerder vertoonde schaal onware informatie verspreid over de Russische agressie tegen Oekraïne”, schreef Surmacz onder meer. “Laten we de onderbouwing en legitimering van desinformatie over de criminele aanval van Rusland op Oekraïne niet toestaan.”

Ook de EU pakt vermeende “desinformatie” in Russische media aan. Als onderdeel van nieuwe sancties tegen Rusland kondigde het hoofd van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zondag aan de Russische staatsmedia Russia Today (RT) en Sputnik te verbieden. Sputnik schreef in een reactie onder meer: “We stellen voor dat de Europese Commissie niet halverwege stopt en het internet helemaal verbiedt.”