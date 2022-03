Jonge migranten delen hun verhalen in zelfgemaakte korte films. De komende weken nemen leerlingen van Internationale Schakelklassen door heel Nederland deel aan Ithaka Filmt. Tijdens een driedaagse workshop krijgen de jonge migranten met hulp van professionele filmmakers alle tools om hun verhalen te delen en een eigen korte film te maken.

Ze gaan aan de slag met zelfgekozen onderwerpen die passen bij hun leefwereld; zoals pesten, vluchten, familie, verliefdheid, geloof en de toekomst. Jongeren die uitblinken krijgen de kans om onder intensievere begeleiding nog een film te maken die wordt vertoond op het Nederlands Film Festival.

Internationale klas

Een Internationale Schakelklas is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die net in Nederland zijn en de eerste stap richting het Nederlandse onderwijssysteem maken. De afgelopen jaren hebben al meer dan 2000 jonge nieuwkomers films gemaakt. In 2022 doen meer dan 50 klassen van scholen door heel Nederland mee met het project.

Tijdens Ithaka Filmt maken de jongeren kennis met alle facetten van het film maken: conceptontwikkeling, storyboard, script schrijven, cameratechniek, productie, geluid, acteren en monteren. Ook staat het leren samenwerken centraal en wordt de Nederlandse taal actief geoefend via het maken van een script en het spreken voor de camera. Men werkt met korte, interactieve en praktische opdrachten die op maat zijn gemaakt voor de jonge migranten.

Film als middel voor integratie

Hemmo Bruinenberg, initiatiefnemer Ithaka Filmt: