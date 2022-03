Regisseur Francis Ford Coppola geëerd met ster op Walk of Fame

Regisseur Francis Ford Coppola is maandag geëerd met een ster op de Hollywood Walk of Fame in Los Angeles. De tegel van de Amerikaanse The Godfather-regisseur werd onthuld tijdens een ceremonie op de boulevard. Actrices Elle Fanning en Talia Shire hielden een toespraak voor de 82-jarige Coppola. De regisseur heeft de 2715e ster op de stoep.

Coppola krijgt de tegel in het jaar dat The Godfather, het eerste deel van de bekende trilogie, zijn 50e verjaardag viert. De regisseur is ook bekend van films als American Graffiti, Apocalypse Now, The Outsiders en Bram Stoker’s Dracula. Coppola heeft meerdere Oscars en Golden Globes in zijn prijzenkast staan.