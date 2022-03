Drummer Taylor Hawkins van Foo Fighters overleden

Drummer Taylor Hawkins van de Amerikaanse rockband Foo Fighters is op 50-jarige leeftijd in Bogota overleden. De groep, die momenteel door Colombia toert, maakte het verlies van hun bandmaat bekend op Twitter.

“De Foo Fighters-familie is verslagen door het tragische en vroegtijdige verlies van onze geliefde Taylor Hawkins”, schrijft de band. “Zijn muzikale ziel en aanstekelijke lach zullen altijd in ons voortleven.”

Foo Fighters is in 1995 opgericht door Dave Grohl, de vroegere drummer van Nirvana. Taylor Hawkins trad twee jaar later toe tot de band. Over de doodsoorzaak is niets bekend.