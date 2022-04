Omstreden Oostenrijkse kunstenaar Hermann Nitsch overleden

De Oostenrijkse kunstenaar Hermann Nitsch, befaamd vanwege zijn schilderijen en kunstwerken waarin menselijk bloed en ingewanden van dieren werden verwerkt, is maandag op 83-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een ernstige ziekte, laat zijn familie dinsdag weten.

Nitisch was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het zogenoemde Weense Aktionisme. Dat is een radicale avant-gardebeweging uit de jaren zestig die bekendstaat om het villen van kadavers van dieren, het vastbinden van menselijke lichamen en het gebruik van bloed, modder en urine in hun werk.

De omstreden kunstenaar is vooral bekend vanwege zijn langlopende Orgies Mysteries Theatre, een show over slachtingen en religieuze offers. In 2015 was er nog een tentoonstelling van hem in het Italiaanse Sicilië met dode dieren op kruisbeelden. Dat leidde tot felle protesten van dierenrechtenactivisten die hem beschuldigden van godslastering en het aanzetten tot geweld. In 2009 veroorzaakte zijn komst naar het Tilburgse undergroundfestival Incubate veel ophef omdat hij met bloed en ingewanden van een varken zou gaan schilderen in een voormalig clarissenklooster. De organisatie moest voor dit onderdeel uitwijken naar een andere locatie.

In Oostenrijk zijn twee musea gewijd aan zijn werk, ook in een Italiaans museum zijn kunstwerken van hem te vinden.