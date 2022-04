Vlaams jeugdjournaal begint met Oekraïense ondertiteling

Het Vlaamse jeugdjournaal van VRT NWS ondertitelt zijn uitzendingen voortaan in het Oekraïens. Op die manier kunnen kinderen die het oorlogsgeweld in Oekraïne zijn ontvlucht en nu in België wonen via het jeugdprogramma, dat Karrewiet heet, de actualiteit in hun tijdelijk nieuwe thuisland en in Oekraïne in eigen taal volgen. Er wonen circa 10.000 gevluchte Oekraïense kinderen onder de twaalf jaar in België.

Het initiatief komt van de directie, meldt VRT op de website. Er staan in België zo’n 33.000 gevluchte Oekraïners geregistreerd. Veel van de kinderen tot twaalf jaar gaan inmiddels naar school. In Vlaanderen gebruiken veel leerkrachten de uitzendingen van Karrewiet om kinderen in te lichten over het nieuws en om bepaalde thema’s bespreekbaar te maken.

De Oekraïense ondertiteling is er vanaf dinsdagavond voor voorlopig een maand. Daarna wordt het initiatief geëvalueerd en besloten of het wordt voortgezet, aldus VRT. “We doen dit omdat we het heel belangrijk vinden dat ook deze kinderen kunnen volgen wat er gebeurt in ons land en in de rest van de wereld”, zegt Karrewiet-presentator Amber Janssens.