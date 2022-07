Rechter wil dat stukken van oude zaak Polanski openbaar worden

Een rechtbank in Californië heeft besloten dat oude stukken over de zaak die in 1977 diende tegen regisseur Roman Polanski openbaar worden gemaakt. Dat melden Amerikaanse media. Polanski pleitte dat jaar schuldig aan het hebben van seks met een 13-jarig meisje.

Het gaat om verslagen van de openbaar aanklager die de zaak toentertijd leidde. Deze aanklager had verklaringen over de zaak afgelegd toen hij ziek was en vreesde niet in levenden lijve te kunnen getuigen over de zaak.

In eerste instantie was de officier van justitie van Californië tegen. Maar uiteindelijk zag deze toch geen reden om het vrijgeven van de stukken tegen te houden. De aanvraag om dit te doen kwam van twee journalisten, die stellen dat de inhoud van de stukken meer duidelijkheid over de zaak kan geven.

De 88-jarige Polanski, die twintig jaar geleden een Oscar won voor zijn oorlogsepos The Pianist, werd in 1978 in de VS veroordeeld vanwege de zaak. Kort na zijn bekentenis en veroordeling ontvluchtte hij de VS.

Polanski werd in 2009 alsnog voor zijn vlucht gearresteerd in Zwitserland op verzoek van de VS. Hij stond in dat land onder huisarrest, maar werd na een jaar vrijgelaten nadat bleek dat de VS procedurefouten hadden gemaakt.