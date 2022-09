Talkshows NPO en RTL geheel in het teken van overlijden Elizabeth

Talkshows Jinek op RTL 4 en Op1 op NPO 1 staan donderdag geheel in het teken van het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. In beide programma’s komen verschillende koningshuis- en Engelandkenners praten over de dood van de 96-jarige vorstin.

Eva Jinek blikt in de uitzending op RTL 4 met haar gasten terug op het leven van Elizabeth, meldt haar redactie donderdag. Onder anderen de van origine Britse danser Barrie Stevens, Engelandkenner Tom Egbers en de Britse contrabassist Dominic Seldis schuiven aan. Ook Arno Kantelberg is aanwezig, net als de politiek redacteur van Jinek, Coks Donders. Verder wordt er geschakeld met RTL Nieuws-correspondent Erik Mouthaan in de Verenigde Staten. Hij zal ingaan op de sterke band tussen de VS en Groot-Brittannië.

Het vooraf aangekondigde interview dat Jinek onlangs opnam met Robbie Williams wordt bewaard voor een andere uitzending.

In Op1 doet correspondent Lia van Bekhoven verslag vanuit Londen. Oud-correspondent Peter Brusse vertelt over zijn tijd in Engeland en royaltydeskundigen Jeroen Snel en Justine Marcella vertellen over haar betekenis voor de vorstenhuizen. Joost Röselaers praat over zijn ervaring in Engeland als oud-predikant in Londen.