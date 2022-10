Muziekprijzen Buma NL Awards uitgereikt in Utrecht

De Buma NL Awards worden maandagavond uitgereikt in TivoliVredenburg in Utrecht. Voor het eerst richten de muziekprijzen zich volledig op Nederlandstalige muziek. Zanger Mart Hoogkamer is met vier nominaties de grootste kanshebber op een prijs.

Awards gaan onder meer naar de Meest Succesvolle Single, het Meest Succesvolle Album en de Meest Succesvolle Kroeghit. Hoogkamer is onder meer genomineerd in de categorie├źn Meest Succesvolle Single en Meest Succesvolle Feesthit met zijn nummer Ik Ga Zwemmen.

De prijswinnaars worden aangewezen op basis van verkoop-, download- en streamcijfers.