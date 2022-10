KRO-NCRV gaat zorgvuldiger screenen na ‘mismatches’ Spoorloos

KRO-NCRV gaat “plaatselijke mensen” die meewerken aan het programma Spoorloos “zorgvuldiger” screenen na het nieuws over verkeerd gematchte families. Dat laat een woordvoerder van de omroep dinsdag desgevraagd weten aan het ANP.

Misdaadjournalist Kees van der Spek zei maandag dat hij in zijn RTL-programma Oplichters Aangepakt aantoont dat deelnemers van Spoorloos aan de verkeerde biologische ouders in Colombia zijn gekoppeld. De vermeend frauduleuze Colombiaanse tussenpersoon zou hebben meegewerkt aan zestien zaken, zei de misdaadjournalist in talkshow Jinek. De aflevering waarin hij dat naar eigen zeggen aantoont wordt dinsdagavond uitgezonden.

KRO-NCRV liet maandagavond in een verklaring weten twee ‘mismatches’ te kunnen bevestigen. Twee matches zijn juist bevestigd door middel van DNA-onderzoek. De overige twaalf zaken worden onderzocht.

Sinds 2019 wordt bij alle zoektochten standaard DNA-onderzoek gedaan, zei de omroep ook. “Wij werken in landen met plaatselijke correspondenten, mensen die vaak een netwerk hebben in de lokale adoptiewereld. Voor het veldwerk in ver gelegen of meer gevaarlijke gebieden, huren onze correspondenten soms ook lokale mensen in die op zoek gaan. We zullen de screening van deze lokale mensen in de toekomst nog zorgvuldiger doen”, voegt een woordvoerder daar dinsdag aan toe.

Met de mensen die verkeerd gematcht bleken te zijn, is contact. De omroep biedt “hun zo nodig en waar we kunnen ondersteuning”.

Het programma blijft ondanks het nieuws op de buis.