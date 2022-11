Nieuwe Call of Duty succesvolste lancering ooit in reeks

De lancering van de nieuwe game Call of Duty Modern Warfare II heeft uitgever Activision Blizzard honderden miljoenen opgeleverd. Daarmee maakte de uitgever naar eigen zeggen zijn meest succesvolle openingsweekend ooit door.

Call of Duty Modern Warfare II, ontwikkeld door Activision-studio Infinity Ward, werd uitgebracht op 28 oktober. Sinds de lancering bracht de game in drie dagen tijd 800 miljoen dollar op. Het betreft een zogeheten first-person shooter die speelbaar is op de pc en verschillende gameconsoles als de PlayStation en de Xbox.

Er was de afgelopen tijd ook kritiek op de game. Zo speelt een deel van het spel zich af in Amsterdam, waar het Conservatorium Hotel nabij het Museumplein als inspiratie diende. Dat hotel was daar niet blij mee en zint op juridische stappen tegen de gameontwikkelaar, meldde de Volkskrant eerder. Het hotel wordt overigens niet bij naam genoemd in de game.

De vorige editie, Call of Duty Vanguard, kende vorig jaar een veel slechtere lancering. Dat kwam onder meer vanwege slechte recensies en concurrenten die gelijktijdig met nieuwe games kwamen. Ook die game kende kritiek. Zo zouden er pagina’s uit de Koran te vinden zijn waar spelers op konden staan. Het op de grond leggen van het heilige boek van de moslims is volgens geloofsregels niet toegestaan.

Call of Duty is de populairste titel van Activision en staat regelmatig bovenaan de best verkopende games sinds de serie startte in 2003. Sindsdien zijn er meer dan 400 miljoen exemplaren verkocht.