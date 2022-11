Oprichter Chris Koerts (74) van band Earth and Fire overleden

Gitarist Chris Koerts, een van de oprichters van de succesvolle Haagse popband Earth and Fire, is vrijdag op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie aan Omroep West laten weten.

Chris richtte de band op in 1967 samen met zijn eerder overleden tweelingbroer Gerard. Eerder traden zij al samen op als The Singing Twins. De groep kreeg groot succes toen zangeres Jerney Kaagman zich in 1969 bij de mannen voegde.

De formatie had grote hits met nummers als Seasons, Ruby Is The One, Maybe Tomorrow, Memories en Weekend. Chris verliet de groep in 1979, hij besloot musicologie te gaan studeren. De groep stopte in de loop van de jaren 80 helemaal met optreden.

Chris Koerts kampte al langere tijd met een longziekte. Zijn broer Gerard overleed in 2019.