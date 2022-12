Horeca ziet aandacht voor Oranje toenemen

Nu het Nederlands elftal wat verder komt bij het WK, gaan meer en meer Nederlanders kijken, merken ook horecaondernemers in heel Nederland. Afgelopen zaterdag zaten cafés al vol en ook voor de kwartfinale tegen Argentinië wordt grote drukte verwacht. “Als Oranje nog verder komt, kunnen we zelfs aan grote schermen gaan denken”, verwacht de Bredase kroegbaas Johan de Vos.

“We zijn wel chauvinistisch”, lacht De Vos, die merkte dat zijn kroeg zaterdag toen Nederland tegen de Verenigde Staten speelde vol zat. “Normaal is het in het weekend van Sinterklaas toch rustiger.” Ook bij de groepswedstrijden van Nederland, die doordeweeks plaatsvonden was het al drukker dan normaal.

Dat merkt ook John Gulay van Ierse pub O’Casey’s in Den Haag. Die kroeg is bekend als plek om sport te kijken en veel expats kennen O’Casey’s ook. “Wij zitten al het hele WK elke wedstrijd volgeboekt. Binnen een uur na de wedstrijd tegen de VS zaten we alweer vol voor de kwartfinale.” Voor die wedstrijd heeft Gulay al een wachtlijst van tweehonderd mensen. Zelfs voor de finale gaat het inmiddels hard.

Ook Khalid Oubaha, die cafés heeft in Nijmegen, Arnhem en Enschede, ziet dat de wedstrijden van Oranje steeds meer publiek trekken. “Het is een raar WK zo in de winter, maar het valt me 100 procent mee met de drukte.” Oubaha heeft altijd grote schermen tijdens het WK, “dus mensen verwachten dit ook van ons”.

Wat Oubaha wel merkt is dat het WK een “saamhorigheidsevent” is. Omdat het aantal plaatsen binnen beperkt is, ziet hij dat de terrassen bij zijn zaken populair zijn. “Mensen willen gewoon buiten voetbal kijken. Ik vind het zelf ook gezellig daar.” Of er nog grote schermen komen in de steden, weet hij niet. “De gemeentes hebben het al afgeschoten, maar misschien valt er nog over te praten als Nederland ver komt.”

Het WK is een welkome publiekstrekker voor de horeca, zijn Oubaha, Gulay en De Vos het met elkaar eens. “De horeca heeft dit hard nodig”, aldus Gulay. “Vergeet niet dat we uit twee zware coronajaren komen.” Volgens zijn Bredase collega De Vos is het WK in november en december “een toetje” op een toch al mooi jaar “met van maart tot eind november terrasjesweer”.