Netflix-top onder indruk van succes Nederlandse films en series

De top van streamingdienst Netflix is onder de indruk van het succes van Nederlandse producties. “Het is geweldig hoe onze Nederlandse films worden bekeken”, zei medeoprichter Reed Hastings in het nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam voor de Europese, Midden-Oosterse en Afrikaanse markt. Wat hoeveelheid klanten betreft, is dit de belangrijkste markt ter wereld voor het Amerikaanse bedrijf.

Om ook de vele Nederlandse klanten tevreden te houden, kondigde Netflix twee nieuwe komediefilms aan: Bad Boa’s met Jandino Asporaat en The Dadchelor, gemaakt door Jon Karthaus en Daan van den Nouweland. Onder andere de Nederlands-Vlaamse misdaadserie Undercover werd al eerder een internationaal succes voor Netflix. Dirty Lines en Misfit zijn andere bekende producties van Hollandse bodem.

Voorzitter Hastings is sowieso verrast over hoe goed de lokale producties van Netflix internationaal gezien scoren. “Duitsers en Italianen kijken bijvoorbeeld massaal Spaanse series, zoals La Casa de Papel. Dat was nooit de bedoeling, maar dat is fantastisch. Wij zijn de grootste bouwer van Europese cultuur, ironisch genoeg als Amerikaans bedrijf. Met die kruisbestuiving willen we doorgaan.”

De populaire streamingdienst heeft sinds zo’n tien jaar een kantoor in Amsterdam en verhuisde ruim twee jaar geleden naar het nieuwe hoofdkantoor aan de Karperstraat in Amsterdam-Zuid. Daar werken ongeveer vijfhonderd mensen voor de Europese, Midden-Oosterse en Afrikaanse markt. Vooral voor het Midden-Oosten en Afrika is Amsterdam een belangrijke uitvalsbasis, in andere Europese steden zoals Parijs zijn nog elf specifieke kantoren voor die markten. In Amsterdam zit het creatieve team voor de Benelux, net als leidinggevenden en marketingmedewerkers.

Hastings is alleen maar lovend over Amsterdam. “Het is een ongelooflijke stad, waar veel vloeiend Engels wordt gesproken. Het is centraal gelegen en we hebben er geweldige medewerkers. Ik zou niet weten waarom een bedrijf een andere uitvalsbasis zou kiezen. Het is na al die jaren nog steeds een goede plek voor ons.”

Greg Peters, een van de huidige twee topmannen, zei verder hard te werken aan maatregelen rond het delen van wachtwoorden aan mensen buiten het eigen huishouden. Netflix-abonnees die hun wachtwoord delen kunnen tegen betaling een apart account aanmaken voor degenen die meekijken. “We moeten worden betaald voor entertainment”, zei Peters.

Ook kwam Netflix in november in twaalf landen al met een goedkopere videodienst met advertenties, maar over een uitbreiding daarvan naar onder meer Nederland werd ook niet meer duidelijk.