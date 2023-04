The Super Mario Bros. Movie breekt omzetrecords in eerste dagen

The Super Mario Bros. Movie heeft in de eerste dagen na verschijnen wereldwijd meer dan 377 miljoen dollar (306,5 miljoen euro) opgebracht. De animatiefilm over het bekende Nintendo-personage Mario heeft daarmee volgens Amerikaanse media meerdere records verbroken.

Zo heeft The Super Mario Bros. Movie, die woensdag in première ging, volgens filmwebsite The Wrap met 377 miljoen dollar de beste opening van een animatiefilm ooit. Dat record was voor Frozen 2, met 358 miljoen dollar in 2019.

Ook heeft de gameverfilming de beste start van een film van dit jaar tot nu toe. Hij passeert Ant-Man and the Wasp: Quantumania (225,3 miljoen dollar).