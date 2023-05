Serie The Last of Us helpt Warner Bros. Discovery aan meer abonnees

De succesvolle HBO-serie The Last of Us heeft Warner Bros. Discovery meer abonnees en een hogere omzet uit streaming opgeleverd. Het entertainmentconcern zag het aantal klanten van zijn diensten HBO Max, Discovery+ en HBO in het eerste kwartaal met 1,6 miljoen toenemen. The Last of Us, gebaseerd op een videogame, trok begin dit jaar veel kijkers. Een tweede reeks is al aangekondigd.

De totale omzet kwam uit op 10,7 miljard dollar, omgerekend een kleine 10 miljard euro. De eveneens goede prestaties van het Harry Potter-computerspel Hogwarts Legacy hebben het fusiebedrijf desalniettemin niet aan winst kunnen helpen in het eerste kwartaal. Het verlies bedroeg in deze periode ruim 1 miljard dollar. De fusie tussen Discovery en de WarnerMedia-tak van AT&T werd vorig jaar afgerond, waardoor de omzet- en winstcijfers niet direct te vergelijken zijn.

Aan de streamingdiensten werd wel 50 miljoen winst behaald, terwijl analisten in doorsnee hadden gerekend op een verlies van dezelfde omvang. De reguliere tv-zenders van Warner Bros. Discovery, zoals CNN, trokken wederom minder kijkers en adverteerders. Ook de studio’s hadden minder inkomsten, met name omdat er minder grote films in première gingen.

De winst uit de streamingdiensten is bijzonder te noemen. Gezien de grote concurrentie is het voor veel bedrijven lastig om winst te boeken. Deze maand start Warner Bros. Discovery met zijn nieuwe streamingdienst, MAX. Dat is een samenvoeging van HBO Max en discovery+. De dienst komt volgend jaar pas naar Nederland.