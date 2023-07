Weer topdrukte bij Vierdaagsefeesten in Nijmegen

Ook dinsdagavond zijn de Vierdaagsefeesten in Nijmegen druk bezocht. De organisatie moest voor twee locaties de melding ‘vol’ geven. Dat was bij optredens van Bankzitters en Flemming.

Officiƫle bezoekerscijfers voor de feesten zijn er nog niet, maar een woordvoerder zegt dinsdagavond laat de indruk te hebben dat het bezoek aan de Vierdaagsefeesten, na de eerste editie na de coronacrisis vorig jaar, dit jaar verder aantrekt. In 2020 en 2021 werd er vanwege het coronavirus geen Vierdaagse gelopen. In 2022 ging het wandelevenement wel door, maar werd de Vierdaagse ingekort omdat het op de eerste dag vanwege hitte onverantwoord werd geacht om de tienduizenden deelnemers de route te laten afleggen.

De Vierdaagsefeesten, die in de regel zo’n 1,5 miljoen bezoekers trekken, duren nog tot en met vrijdag. Dat is de laatste dag van de Vierdaagse, die dinsdagochtend van start is gegaan. De tweede wandeldag woensdag, de Dag van Wijchen, wordt afgesloten met een groot roze feest in het centrum van Nijmegen, waar onder meer een Pride Walk zal plaatsvinden.