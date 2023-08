Arcade van Duncan Laurence doorbreekt miljardgrens op Spotify

Duncan Laurence heeft een bijzondere mijlpaal behaald op Spotify. Zijn winnende songfestivalhit Arcade uit 2019 is sinds dinsdag liefst 1 miljard keer beluisterd en treedt daarmee officieel toe tot de zogeheten Billions Club van de populaire streamingdienst.

Laurence is de derde Nederlandse artiest die een hit met een miljard streams op zijn naam heeft staan. Alleen dj’s Martin Garrix en Tiësto, beiden met een wereldwijde aanhang, gingen hem voor. Dat Laurence, een relatief kleine naam in het buitenland, hetzelfde presteert, maakt het extra bijzonder.

Arcade, het eerste songfestivalnummer dat de grens van een miljard Spotify-streams bereikt, was in eerste instantie een kleine Europese hit in 2019. Twee jaar later kreeg het lied een tweede leven dankzij de app TikTok, waar veel gebruikers Laurence’ nummer onder een video monteerden. Daarna werd Arcade niet alleen in Europa maar ook in Noord- en Zuid-Amerika en Azië een hit.

In totaal telde de Billions Club van Spotify tot afgelopen weekeinde pas 459 liedjes. Blinding Lights van The Weeknd is het meest beluisterd. Het nummer heeft inmiddels ruim 3,7 miljard streams te pakken. Shape of You van Ed Sheeran (3,57 miljard) en Someone You Love van Lewis Capaldi (2,9 miljard) complementeren de top drie.

De Nederlandse inbreng bleef tot nu toe beperkt tot drie liedjes: In The Name of Love, dat Martin Garrix maakte met Bebe Rexha, staat op ruim 1,3 miljard streams en Scared to Be Lonely, een samenwerking tussen Garrix en Dua Lipa, op ruim 1,1 miljard. Tiësto behaalde de mijlpaal met het nummer The Business (bijna 1,07 miljard).