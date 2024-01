Paul Römer vertrekt na ruim 4,5 jaar bij Talpa

Paul Römer, de managing director radio en televisie van Talpa, vertrekt na 4,5 jaar. Dat heeft het mediabedrijf maandag aangekondigd. Ook topman Pim Schmitz heeft besloten om te stoppen.

Römer was afgelopen jaar namens Talpa verantwoordelijk voor de FM-veiling en nu die “succesvol is afgerond” vindt hij het een logisch moment “om het stokje over te dragen”. “Talpa Network is een fantastisch bedrijf, ik heb er altijd met veel plezier gewerkt”, zegt hij. “Dat is niet in de laatste plaats te danken aan al die geweldige collega’s met wie ik de afgelopen jaren een mooie band heb opgebouwd.”

Römer had een lange historie met Talpa-eigenaar John de Mol. Als producent bij John de Mol Producties stond hij in de jaren negentig aan de wieg van het megasucces van Big Brother. Later vervulde hij bestuursfuncties bij zowel John de Mol Producties als Endemol.

Schmitz stopt als topman, maar blijft wel betrokken bij Talpa Holding. In die hoedanigheid zal hij als adviseur betrokken blijven bij onder meer de strategie van zowel Talpa Network als Talpa Studios. Schmitz’ rol wordt overgenomen door Joost Brakel, die al onderdeel was van de directie van Talpa Network.