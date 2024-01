Rapper Diddy schikt in ‘racismezaak’ met drankenconcern

De Amerikaanse rapper Diddy en drankenconcern Diageo, bekend van merken als Guinness en Baileys, hebben geschikt in een rechtszaak die de artiest tegen het bedrijf had aangespannen. Sean Combs, zoals de rapper eigenlijk heet, vond dat Diageo hun zakelijke overeenkomst zou hebben verwaarloosd. Diddy beschuldigde het bedrijf ook van racisme.

In een gezamenlijke verklaring lieten de partijen weten dat alle geschillen zijn opgelost. Ook trekt Diddy zijn beschuldigingen en rechtszaken tegen het drankenbedrijf in. De zaak had onder meer te maken met het tequilamerk DeLeón, waar Diddy voor een deel eigenaar van was. Diageo laat weten dat er geen zakelijke relatie meer is met Diddy, en ook dat het bedrijf nu de enige eigenaar is van het merk DeLeón. Verdere details van de schikking werden niet bekendgemaakt.

De artiest had Diageo vorig jaar aangeklaagd omdat hij vond dat het bedrijf meer investeerde in andere drankmerken, en niet genoeg in de merken waar hij mede-eigenaar van was. Het bedrijf was zelf van mening dat het juist Diddy was die te weinig in de merken had geïnvesteerd. De 54-jarige Diddy werkte zo’n vijftien jaar samen met de drankproducent, aanvankelijk om wodkamerk Ciroc te promoten. Een paar jaar later volgde de samenwerking voor het tequilamerk DeLeón.