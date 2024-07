Apple verwijdert VPN-diensten van appwinkel in Rusland

Apple heeft 25 apps van VPN-diensten van zijn App Store in Rusland verwijderd, meldt het Russische persbureau Interfax. Miljoenen mensen in dat land gebruiken een VPN-verbinding om censuur door de overheid te omzeilen, maar toezichthouder Roskomnadzor wil VPN-diensten helemaal laten verdwijnen.

De Amerikaanse techgigant zou de apps volgens een Russische parlementariër hebben verwijderd omdat dit moest van de toezichthouder. Via een VPN-verbinding kunnen Russen bijvoorbeeld artikelen lezen waarin kritiek op de overheid wordt geuit of onafhankelijke informatie vinden over de oorlog die het land in Oekraïne voert.

Verslaggevers van persbureau Reuters in Rusland bevestigen dat Red Shield VPN, Le VPN, Proton VPN en NordVPN niet meer in de appwinkel van Apple staan. Apple heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar door Reuters.

“Dit is niet alleen roekeloos, maar ook een misdaad tegen de samenleving”, vindt Red Shield VPN. “De acties van Apple, gemotiveerd door het verlangen om inkomsten uit de Russische markt te behouden, ondersteunen actief een autoritair regime.”

Dit vermoedt ook Anton Gorelkin, plaatsvervangend hoofd van het Russische parlementscomité voor informatiebeleid. “Apple is een van de weinige Amerikaanse bedrijven die streeft te voldoen aan de Russische wetgeving en in dialoog blijft met de toezichthouder. Ik ben er zeker van dat deze positie is toegewijd aan het verlangen om officieel terug te keren naar de Russische markt op de lange termijn”, schrijft hij op Telegram. Kort na de invasie van Rusland in Oekraïne stopte Apple met het verkopen van zijn producten in Rusland en beperkte de techgigant er zijn betaaldienst.