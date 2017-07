Last van een jetlag? Met deze eettips voel jij je weer fris en fruitig

Voor velen is de zomervakantie begonnen of staat deze bijna voor de deur. Als je een vliegreis naar een ver land hebt geboekt, is een jetlag vrijwel onvermijdelijk. Niets is erger dan ’s nachts wakker liggen of overdag in slaap vallen tijdens de lunch. Wil je maximaal van je vakantiedagen genieten? Zorg dan dat je deze voedingsmiddelen in je handbagage mee neemt of op je vakantiebestemming op de kop tikt.

Bij het resetten van je biologische klok en de aanpassing aan een nieuwe tijdzone, is het van belang om je insulineniveau hoog te houden. Hierdoor heb je meer energie. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan koolhydraten kunnen insulineafscheiding veroorzaken. Dus als je rond het ontbijt landt, kies dan voor een gezonde bron van koolhydraten, zoals havermout.

Kersen, gember & goji bessen

Lig je klaarwakker in je bed? Kersen zijn een van de weinige voedingsmiddelen die van nature het hormoon melatonine bevatten. Dit goedje helpt je om je biologische klok te herstellen. Ook gember is een bron van melatonine, dus neem een paar zakje gemberthee mee of een vers stukje gember, die je in heet water kunt stoppen. Je kunt ook een hand goji bessen voor het slapen nemen; die zijn ook gedroogd te verkrijgen. Dit superfood kan de kwaliteit van je slaap verbeteren, wat een jetlag sneller doet verdwijnen.

Ons lichaam heeft eiwitten nodig, samen met koolhydraten, om ons energieniveau stabiel te houden. Vette eiwitten zorgen er echter voor dat je slaperig wordt, dus kies voor mager vlees, zoals kipfilet, kalkoen of vis. Eet niet te veel voordat je het vliegtuig in stapt en zorg ook tijdens de vlucht dat je met mate eet.

Zorg er tenslotte voor dat je veel water drinkt en koffie en alcohol zoveel mogelijk vermijdt. Ook stukjes komkommer, aardbeien, bleekselderij en watermeloen zorgen ervoor dat je voldoende gehydrateerd blijft. Fijne vakantie!