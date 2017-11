Adventskalender van McDonald’s met kortingen is uitgelekt

De échte fastfoodfans onder ons zitten er elk jaar met smart op te wachten: de adventskalender van McDonald’s. Eigenlijk is de kalender rond deze tijd nog een verrassing, maar sinds vandaag niet meer: de kalender is uitgelekt!

Elke dag in december verblijdt de fastfoodketen zijn klanten met een leuke actie of een fijne korting, zoals een Big Mac voor één euro. Een gebruiker op Pepper.com heeft ervoor gezorgd dat de kalender is uitgelekt. Hij geeft wel aan dat hij niet zeker weet of ‘ie klopt, gezien hij de kalender van iemand doorgestuurd heeft gekregen. Vorig jaar lekte de McDonald’s adventskalender ook uit en die bleek uiteindelijk helemaal te kloppen. Laten we hopen dat het dit jaar weer zo is.

Benieuwd naar de kalender? Klik dan hier en zet alvast je favorieten dagen in je agenda. Want wat dacht je van een McFlurry voor één euro of gratis coca-cola kerststokken? Dat wil je niet missen!