In plaats van de standaard ham-kaas tosti kun je ook eens combineren met ander beleg. Wat dacht je van een gezonde of een pittige tosti? Wij hebben de lekkerste en origineelste combinaties op een rijtje gezet.

Skinny

Als je aan het lijnen bent, maar toch graag tosti’s eet is deze combinatie een aanrader: besmeer je boterhammen met smeerkaas en leg er een plakje kipfilet tussen. Grill het broodje vervolgens tussen een tosti-ijzer of in de pan.

BLT

Van het bekende BLT-broodje kun je ook een tosti maken. Doe wat bacon, kaas en tomaat op een broodje en beleg het, nadat het is gegrild, met sla.

Avocado

Met avocado’s kun van alles maken, dus waarom zou je het niet tussen je tosti stoppen? Een lekkere combinatie is een tosti met avocado en geitenkaas.

Zoet

Leonie ter Veld, van de Facebookpagina Gewoon wat een studentje ’s avonds eet, bedenkt de gekste tosticombinaties. Zo maakte ze een tosti met de Milka Oreo chocoladereep. Het enige dat je hoeft te doen is een paar blokjes chocolade op een boterham leggen en daarna het brood tussen het tosti-ijzer stoppen.

Pittig

Zin in een pittige tosti? Ga dan voor een tosti met pindakaas, banaan en een flinke eetlepel sambal.

Bon Appétit!

Lees ook: