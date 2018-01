De zeven beste anti-katertips uit verschillende landen

Kamp je met een enorme kater? Wereldwijd zijn er verschillende trucjes om van dit helse gevoel af te komen. Skyscanner maakte een lijstje met de bizarste en meest efficiënte tips tegen een kater.

Tomatensap en rauwe eieren

Geef je lichaam een vitamineboost op de Amerikaanse manier: een tomatensapje met rauwe eieren. Voor wat extra pit kun je er zwarte peper aan toevoegen.

Gedroogde perziken

In Japan zweren ze bij gedroogde, zure perziken. Dit is de favoriete anti-katersnack van de Japanners.

Bier drinken

Ook Nederland staat in het rijtje van Skyscanner. Volgens de Nederlanders kun je bier het beste bestrijden met, inderdaad, bier.

Bacon broodje

Volgens de Britten kun je het beste na een hoop martini’s de volgende dag een broodje met bacon eten. Dit is ook gebleken uit een onderzoek van de University of Newcastle.

Pekelharing

Onze Duitse buren geloven dat pekelharing met uitjes helpt tegen een kater. Je moet dit ontbijtje wel weg kunnen krijgen in de ochtend.

Penssoep

Het is aan te raden om niet een kater te krijgen in Roemenië, want hier bestrijden ze een kater met penssoep. De ingrediënten: koeienmaag, vet, zout, groenten, knoflook, azijn en room.

Garnalensalade

De Mexicanen pakken het een stuk chiquer aan: zij bestrijden katers met een garnalensalade. Deze salade bevat onder andere garnalen, limoen, uien en tomaten.