Wil je afvallen? Drink dan geen prikwater!

Velen van ons weten dat koolzuurhoudende frisdranken zoals cola barsten van de suiker. Geen handige keuze dus als je wilt afvallen. Onderzoek heeft echter aangetoond dat je niet alleen van de suikers aankomt, maar ook van de prik.

De Britse dokter James Brown, gespecialiseerd in obesitas en diabetes, heeft onderzoek gedaan naar het effect van koolzuur op je hongergevoel. Hij heeft hiervoor gebruik gemaakt van een groep gezonde proefpersonen (die voorafgaand van niets afwisten!). De deelnemers moesten eerst tien uur vasten. Vervolgens kregen ze allemaal precies evenveel tosti’s, zodat ze allemaal even vol zaten.

Na een uur kreeg iedereen één van de volgende vier drankjes: een glas koolzuurhoudende frisdrank, een glas van dezelfde frisdrank maar dan zonder prik, een glas koolzuurhoudend water of een glas water zonder prik. Tien minuten na dat eerste drankje werd het ghreline-gehalte van iedereen gemeten. Dit wordt ook wel het hongerhormoon genoemd.

Koolzuurhoudende drankjes maakt hongerig

Vervolgens moest iedereen een eetdagboek bijhouden. Hierdoor konden de onderzoekers nagaan hoeveel calorieën iedereen had gegeten en gedronken in de uren na het glas met drinken. Het experiment werd nog drie keer herhaald, waardoor de deelnemers uiteindelijk alle drankjes één keer hadden gedronken.

Wat blijkt? Na het drinken van een glas met prik was het ghereline-gehalte vijftig procent hoger dan wanneer er een drankje zonder prik was gedronken. Een koolzuurhoudende frisdank met suiker maakt je een uur later veel hongeriger. Dit geldt ook voor water met prik. Doordat het hongergevoel steeg, werd er vervolgens ook meer gegeten.

Als je wilt afvallen, is het dus beter om ver weg te blijven van koolzuurhoudende drankjes. Dus ook water met prik. Volgens dokter Brown is water zonder prik nog altijd het gezondst. Beetje saai misschien, maar met citroentje of komkommer is water al een stuk lekkerder!