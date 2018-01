Matcha, het Japanse groene poeder op basis van gemalen groene theeblaadjes, is aardig ingeburgerd in ons land. In de Pijp in Amsterdam is er inmiddels een heuse matchabar geopend met de lekkerste desserts en smoothies en lattes. De groene variant heeft er nu ook een concurrent bij gekregen, namelijk de blauwe matcha.

Onder andere kok Sergio Herman en ‘Nooit meer diëten’-goeroe Sandra Bekkari zijn fan van het antioxidanten wondergoedje. Matcha is een vrij duur product. Dat komt door de manier waarop het gemaakt wordt: de blaadjes van de thee worden voor ze uitkomen twee tot drie weken overdekt met een zeil, waardoor ze hun groene kleur behouden en al hun antioxidanten bewaren.

Die blaadjes worden tot poeder vermalen, waardoor je als matcha-drinker alle gezonde stoffen binnenkrijgt. Matcha wordt opgelost in warm water en met een speciaal borsteltje tot schuim geklopt. Het is ook mogelijk om een schepje in een smoothie of in yoghurt te doen. Tenslotte is matcha populair onder drinkers van latte en cappuccino: een matcha geeft net als koffie een oppepper.

Lees ook:

Blauw is minder gezond dan groen

Momenteel krijgt de blauwe variant heel wat likes op Instagram, maar deze is een stuk minder gezond dan zijn groene zusje, zo blijkt. Blauwe matcha is gemaakt van gedroogde kittelbloemen, vandaar de blauwe kleur. De echte health freaks zullen dus toch liever voor de groene versie kiezen, want de blauwe variant heeft minder gezondheidsvoordelen.

Blauwe matcha bevat minder antioxidanten, mineralen en vitamine en bevat geen cafeïne, waardoor de bekende energieboost uitblijft. Is blauw het nieuwe groen? Waarschijnlijk niet. Het zou zomaar kunnen dat het bij een Instagram-hype blijft en dat we gewoon voor groen blijven kiezen.

https://www.instagram.com/p/BeV_SyHDqqn/