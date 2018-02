Ben & Jerry’s gaat op de zuivelvrije toer

Voor mensen die geen zuivel mogen of willen eten, kan het soms frustrerend zijn als iemand naast je op de bank van een bak ijs geniet. Genoeg reden voor Ben & Jerry’s om met twee nieuwe smaken op de ijsmarkt te komen. Dat wordt binnenkort ouderwets, maar zuivelvrij smullen geblazen.

Geen ijs eten is voor veel mensen ondenkbaar. Een leven zonder ijs, dat bestaat toch niet? Gelukkig denken ze daar bij Ben & Jerry’s precies hetzelfde over. Sinds 30 januari liggen er twee zuivelvrije smaken in de schappen, op basis van amandelmelk.

Vegan ijssmaken

Welke smaken dit zijn? Dan kunnen we je al verklappen: Chocolate Fudge Brownie met fudgy en vegan brownies en Chunky Monkey, die lijkt op de klassieker Chunky Monkey, met choco chunks en walnoten.

