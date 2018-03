Zoveel calorieën zitten er in een paaseitje

De paasdagen staan weer voor de deur en dat betekent voor velen van ons paaseieren zoeken. Alhoewel, we eten ze liever. Gemiddeld eten we met z’n allen een miljard chocolade paaseitjes per jaar, wat neerkomt op 47 per persoon. Ach, ze zijn klein, denk je wellicht, en daardoor lijken ze onschuldig. Niets is minder waar.

Met elk chocolade paaseitje dat je in je mond stopt, krijgt je lichaam 45 calorieën binnen. Dat is ongeveer net zoveel als een appel. Op jaarbasis, met als hoogtepunt het paasweekend, krijgen we 2.100 calorieën binnen. Best veel, als je bedenkt hoe klein ze zijn.

Lastig te stoppen

Het probleem met chocolade paaseitjes is, dat als je er eenmaal aan begint, het lastig is om te stoppen. Je eet ze makkelijk tussendoor en het komt zelden voor dat we er slechts eentje in onze mond stoppen. Daarbij zitten er in een zakje vaak verschillende kleurtjes die elk verschillende smaken hebben. Die moet je toch echt allemaal geproefd hebben.

Jongeren blijken meer van melkchocolade te houden, studenten eten liever witte chocolade en ouderen geven de voorkeur aan pure chocolade. Laatstgenoemde zijn de beste keuze, want die tellen slechts 40 calorieën. In pure chocola zit minder vet en suiker. Zowel witte als melk chocolade eitjes bevatten 45 calorieën.

Dit moet je doen om één eitje te verbranden

Als je met Pasen een kilo wilt aankomen, moet je ongeveer honderdvijftig paaseitjes eten. Dat wordt flink zoeken! Mocht je tijden de paasdagen de verleiding niet hebben kunnen weerstaan, kun je het volgende doen om één eitje te verbranden: tien minuten wandelen of vijf minuten hardlopen. Een lange wandeling na de paasbrunch is zo’n gek idee nog niet.

Lees ook: