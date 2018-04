Van pizza ga je harder werken

Pizza als avondeten is niet alleen lekker, maar ook makkelijk. Er is eigenlijk altijd wel een goed excuus om pizza te eten, ook al weten we dat het niet echt gezond is. Uit onderzoek blijkt nu dat we ons niet meer zo schuldig hoeven te voelen als er pizza op het menu staat. Want wat blijkt? We gaan harder werken als we beloond worden met een lekker stuk pizza.

Onderzoeker Dan Arierly legt in zijn boek Playoff: The Hidden Logic That Shapes our motivations uit waarom. Zijn uitspraak is gebaseerd op een experiment met twee groepen werknemers in een fabriek in Israël. De ene groep werd beloond met complimenten of een salarisverhoging van dertig dollar. De andere groep kreeg een stuk pizza als bekroning op hun werk.

Na de beloning bleek de groep die pizza had gekregen een stuk productiever te zijn dan de groep die loonsverhoging of complimenten kreeg. De groep die een hoger salaris in het vooruitzicht had, presteerde een dag later zelfs slechter. Kortom: loop even bij je baas binnen en stel voor dat jullie met z’n allen naar de pizzeria gaan (op zijn of haar kosten!).