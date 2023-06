Bewoner overleden bij woningbrand in Friese dorp Vegelinsoord

Bij een brand in een woning in het Friese dorp Vegelinsoord is een persoon om het leven gekomen. Het gaat om de bewoner van het huis, zo meldt de Brandweer Fryslân. De politie gaat onderzoek doen naar de oorzaak van de brand.

Rond 12.30 uur kreeg de brandweer een melding dat er brand was in een huis aan de Zwarte Weg in het dorp in de gemeente De Friese Meren. Toen was al duidelijk dat de bewoner mogelijk nog binnen was. “Toen we aankwamen was de brand volledig uitslaand. De brandweer is naar binnen gegaan, en daar is de persoon overleden aangetroffen”, zo laat een woordvoerder van de brandweer weten.

Het huis, een twee-onder-een-kapwoning, heeft veel schade opgelopen. Het andere huis had alleen wat rook- en waterschade, aldus de woordvoerder.