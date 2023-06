PvdA erkent fouten rond vertrek uit formatie in Friesland

De PvdA in Friesland heeft toegegeven fouten te hebben gemaakt met de manier waarop de partij uit de beoogde provinciecoalitie is gestapt. Vicefractievoorzitter Klaas Zwart zei dat het niet goed was dat er eerst een akkoord werd gesloten en de partij een dag later toch niet verderging met de coalitie en dat de communicatie beter had gemoeten.

PvdA stapte vorige week dinsdag uit de onderhandelingen, nadat een dag eerder een akkoord was bereikt. BBB, CDA en CU praten nu verder met de Fryske Nasjonale Partij over een nieuwe coalitie, die voor het zomerreces gepresenteerd moet worden.

De andere drie onderhandelende partijen BBB, CDA en ChristenUnie waardeerden de erkenning van Zwart. Vorige week dinsdag waren die drie partijen nog hard over de PvdA, die ze onder meer omschreven als onbetrouwbaar. Vooral fractievoorzitter van de BBB Abel Kooistra was tijdens het debat in Provinciale Staten nog hard in zijn woorden. “Dat wij via de media moesten vernemen waar het aan geschort heeft, is onbegrijpelijk. Bij ons liggen nog veel vragen over waar het is misgelopen bij de PvdA.” Matthijs de Vries van CU zei nog achter de harde woorden van vorige week te staan. “Dat was op dat moment mijn gevoel.”

Alle vier de partijen gaven aan dat de situatie “alleen maar verliezers kent”. “Dit doet veel mensen pijn”, zei Friso Douwstra van het CDA.

Sijbe Knol van de FNP sloot het debat af met een boodschap om netter met elkaar om te gaan. Meerdere keren werden mensen persoonlijk genoemd en dingen verweten. “Ik snap best dat het nu even fel is en dat dit eruit moet, maar als we zo de deur uitstappen, moet het weer gezellig kunnen zijn.”

Meerdere oppositiepartijen zoals GroenLinks en D66 wilden graag dat het akkoord met PvdA openbaar wordt gemaakt, omdat inmiddels ook VVD en de FNP het hebben ingezien. Alle deelnemers aan de onderhandelingen wilden dat niet, zo lijkt er geen meerderheid voor te zijn.