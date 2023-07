Friese partijen mikken nog steeds op 19 juli voor nieuwe coalitie

De vier onderhandelende partijen in Friesland willen nog steeds voor het zomerreces een nieuwe coalitie hebben. BBB, CDA, ChristenUnie en de Fryske Nasjonale Partij (FNP) onderhandelen nu ruim anderhalve week, nadat de PvdA uit het al gesloten akkoord stapte op 20 juni.

Ondanks dat ze nog maar kort overleggen en het zomerreces over een paar weken begint, hebben de partijen er vertrouwen in dat het goed komt, schrijft Tweede Kamerlid van de SGP Chris Stoffer. Hij was twee keer verkenner en nu ook formateur. Stoffer schrijft in een brief aan de Provinciale Staten dat de vier partijen “intensieve en verdiepende gesprekken” voeren. Volgens het Kamerlid is er een goede basis gelegd voor de verdere gesprekken.

BBB, CDA en CU wilden verder onderhandelen vanuit het akkoord dat eerder was gesloten met de PvdA. FNP krijgt wel ruimte om eigen ideeën in te brengen. Op voorhand lijkt de Lelylijn een van de heikele punten in de onderhandelingen. FNP is fel tegen deze treinverbinding die vanuit Flevoland dwars door Friesland naar Groningen moet gaan. BBB was hier in hun plannen ook op tegen, maar verder werken aan de verbinding is toch opgenomen in het coalitieakkoord.