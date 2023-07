Nieuwe coalitie Friesland ook tegen gedwongen uitkoop boeren

De nieuwe provinciale coalitie in Friesland is tegen het gedwongen uitkopen van boeren ten behoeve van de natuur. In de meeste provincies waar de BBB meebestuurt is dit opgenomen in het coalitieakkoord. Verder hebben de twee BBB-gedeputeerden landbouw en financiën in hun portefeuille gekregen. Natuur gaat naar de ChristenUnie.

“Wij zetten in op het vrijwillige spoor om boeren die willen stoppen uit te kopen”, staat in het akkoord. De stikstofruimte die dan vrijkomt, moet behouden blijven voor Friesland en niet naar andere provincies gaan, schrijven de partijen.

Het akkoord is net als in veel andere provincies een akkoord op hoofdlijnen, waarbij veel plannen nog niet volledig zijn ingevuld.

Verder zet de nieuwe coalitie voor natuurbehoud ook in op natuurbeheer door boeren. Dat wordt gezien als goede manier om het aantal weidevogels te vergroten, omdat die veel op weilanden broeden. Voor het natuurbeheer worden bestaande plannen gevolgd, zoals het Aanvalsplan Grutto.

In de financiële bijlage is te lezen dat het meeste geld naar het openbaar vervoer en natuur gaat. Allebei ongeveer 60 miljoen euro. In het akkoord staat dat er 175 miljoen euro extra geïnvesteerd kan worden.

Zoals in veel provincies wil Friesland de opcenten niet veel verhogen, het zou alleen gaan om een inflatiecorrectie.

Eke Folkerts krijgt als gedeputeerde namens de BBB naast Financiën nog taalonderwijs onder zich, Femke Wiersma van de BBB doet landbouw, coördinatie beleid landelijk gebied en gezondheid. Friso Douwstra van het CDA, die als enige al gedeputeerde was, houdt grotendeels zijn portefeuille, waarin onder meer veenweide en mijnbouw zit. Sijbe Knol van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) gaat wonen en de energietransitie doen en Matthijs de Vries van CU krijgt natuur en openbaar vervoer onder zich.