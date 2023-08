KNMI waarschuwt voor waterhozen op waddeneilanden

Het KNMI waarschuwt voor waterhozen op de waddeneilanden, met name rond Ameland. “Deze kunnen hinder en mogelijk gevaarlijke situaties opleveren voor de kleine scheepvaart en watersporters”, aldus het KNMI zondagavond.

Waterhozen zijn kleine, trechtervormige slurfjes. Ze ontstaan boven grote wateroppervlaktes door snel draaiende luchtbewegingen.

Zondagavond is er langs de noordwestkust kans op zware windstoten rond 75 km/uur. De windstoten komen uit het noordwesten en kunnen hinder opleveren voor het verkeer.

Alleen nog in de provincie Noord-Holland geldt zondag rond 20.00 uur nog code geel. Eerder zondag hadden grote delen van het land te maken met weerwaarschuwingen, onder meer vanwege zware onweersbuien in het oosten en zware windstoten in het westen. Aan het einde van zondagavond nemen de windstoten weer af.

Een groot deel van het land heeft zondag last of last gehad van wateroverlast door plaatselijk flinke regenval.

Weeronline meldt dat het de koudste 6 augustus was ooit gemeten. In De Bilt werd het maximaal 15,8 graden, een tiende kouder dan het oude record uit 1941. In Maastricht werd het zondag niet warmer dan 14,4 graden.