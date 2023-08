Stroomstoring Vlieland grotendeels verholpen

De stroom op Vlieland is zondag korte tijd uitgevallen door een brand in een transformatorhuisje op het eiland. Inmiddels heeft het grootste deel van het eiland weer stroom, meldt de veiligheidsregio.

De brandweer meldde om 10.39 uur dat het stroomnetwerk eruit lag vanwege de brand. Een woordvoerder van de brandweer zei kort daarna dat de stroomuitval consequenties had voor Vlieland. “Het is daar nu erg druk omdat het nu het toeristische seizoen is. Een eiland zonder stroom is een eiland zonder communicatie, zonder koeling en zonder verwarming”, schetste hij. Ziekenhuizen zijn er niet op Vlieland. Om 11.05 uur liet de veiligheidsregio weten dat het hele Waddeneiland, los van een industrieterrein, weer stroom heeft.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldt rond het middaguur dat het grootste deel van het industrieterrein ook weer stroom heeft. “Alleen bij een paar panden gaat het nog moeizaam.” Zondagmiddag wordt een extra aggregaat van het vasteland overgezet. De verwachting is dat de laatste panden daarmee ook weer van stroom kunnen worden voorzien, aldus de woordvoerder.

Op het eiland is een medewerker van Liander aanwezig. Die heeft er volgens de zegsman voor gezorgd dat de stroomvoorziening weer werd hersteld.

Waardoor het transformatorhuisje in brand vloog, weet de woordvoerder niet. Het huisje is volgens hem uitgebrand. De brand is inmiddels uit. Niemand is gewond geraakt.

Vlieland telt volgens cijfers van het CBS een kleine 1300 inwoners. Het eiland wordt jaarlijks door ruim 200.000 toeristen bezocht. Zondag vindt op het eiland ook de Stortemelk Halve Marathon plaats, waar duizend mensen zich voor kunnen inschrijven. De marathon gaat gewoon door, aldus de veiligheidsregio.

Verder laat de veiligheidsregio weten dat er extra politie is aangekomen op Vlieland. Volgens de zegsman kan die vragen van mensen beantwoorden.