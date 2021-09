Twintig auto’s beschadigd of uitgebrand in Ede

Inwoners van de wijk Veldhuizen in Ede zijn in de nacht van maandag op dinsdag 14 september opgeschrikt door een serie autobranden. Volgens de brandweer gingen in totaal 20 auto’s in vlammen op.

De branden braken rond 0.15 uur uit op zes verschillende locaties in de wijk. Het was raak op de Katenhorst, Langenhorst, Luynhorst, Lunenburg, Grootveld en Koelhorst.

De eerste melding kwam vanaf de Langenhorst in Ede, maar al snel bleek het niet bij dat incident te blijven. De branden woedden volgens de brandweer op acht verschillende plekken. Rond 02.30 uur meldde de brandweer dat de branden onder controle waren

De brandweer rukten massaal uit om de autobranden te blussen. Korpsen uit de omliggende dorpen werden ook ingezet. Ook de politie was nadrukkelijk aanwezig in de wijk. Een politiehelikopter vloog rondes boven Ede. Er zouden verder geen confrontaties hebben plaatsgevonden. Er is niemand opgepakt.

Veel opgeschrikte buurtbewoners waren op straat. Het is nog onduidelijk wie de autobranden heeft aangestoken. De politie heeft een groot onderzoek ingesteld.

De wijk Veldhuizen heeft in het verleden ook te maken gehad met golven van autobranden, maar zoveel autobranden in één nacht is niet eerder voorgekomen.

Bron: Ede.nieuws.nl