Viervoudig winnaar Cheptegei start weer in Zevenheuvelenloop

Viervoudig winnaar Joshua Cheptegei verschijnt zondag 21 november weer aan de start van de Zevenheuvelenloop in Nijmegen. Het is de eerste wedstrijd van de Oegandese topatleet na het veroveren van olympisch goud op de 5000 meter bij de Spelen van Tokio.

De 25-jarige Cheptegei won de Zevenheuvelenloop in 2015, 2016, 2017 en 2018. Hij is de enige atleet die vier keer won in Nijmegen.

Wereldrecord

Bij zijn laatste zege liep hij met 41.05 een wereldrecord op de 15 kilometer. De Oegandees is ook wereldrecordhouder op onder meer de 5.000 meter (12.35,36) en de 10.000 meter (26.11,00).

“Ik kijk ernaar uit om in Nijmegen op mijn favoriete parcours te lopen. De Zevenheuvelenloop is belangrijk voor me, omdat deze race mij bekendheid in de wereld heeft gebracht”, aldus Cheptegei.

Bij de vrouwen is Hellen Obiri de blikvanger in de wegwedstrijd over 15 kilometer. De 31-jarige Keniaanse behaalde in Tokio het zilver op de 5000 meter achter Sifan Hassan. Ze maakt haar debuut in Nijmegen.