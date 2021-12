Vitesse hoopt na zege op Mura (3-1) op vervolg Conference League

Vitesse hoopt ook na de winterstop nog actief te zijn in de Conference League. De Arnhemmers wonnen donderdag het afsluitende duel in groep G tegen NS Mura: 3-1. Doordat de ontmoeting tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennes niet doorging, weet Vitesse nog niet waar het aan toe is. Voorlopig staat de club op de tweede plek achter poulewinnaar Stade Rennes.

Tottenham kreeg een dag voor de wedstrijd te maken met een grote uitbraak van het coronavirus in de selectie. De UEFA meldde donderdag dat het duel was geschrapt. Vitesse wilde, vanwege competitievervalsing, eigenlijk niet spelen. Omdat de UEFA de Gelderse club in het ongewisse liet over verdere besluitvorming, besloot Vitesse toch maar gewoon te voetballen.

Het elftal van trainer Thomas Letsch was in de strijd met Tottenham gebaat bij veel doelpunten. Voor rust vielen er drie. Thomas Buitink kon de bal al in de 3e minuut in het doel werken. De tweede treffer liet even op zich wachten. Na een lange trap van keeper Jeroen Houwen kon Loïs Openda ongehinderd op het doel van Mura afrennen. De Belg schoot de bal in de 35e minuut beheerst raak. Daan Huisman zorgde kort daarna voor de 3-0.

Vitesse wilde na rust verder doordrukken. De thuisploeg kreeg nog enkele goede kansen, maar doelpunten bleven uit. Mura scoorde in een van de tegenaanvallen wel. Invaller Amadej Marosa was in de 82e minuut trefzeker.

Vitesse heeft na zes duels 10 punten en een doelsaldo van +3. Tottenham verzamelde in vijf wedstrijden 7 punten en heeft ook een doelsaldo van +3. Het onderling resultaat tussen Vitesse en Tottenham is gelijk, zodat het doelsaldo de doorslag geeft. Als de wedstrijd tussen Tottenham en Stade Rennes nog gespeeld wordt en de Londense club wint, gaat Tottenham Vitesse op de ranglijst voorbij. Dat zou betekenen dat Vitesse is uitgeschakeld. Bij een gelijkspel of een nederlaag van de Spurs, ‘overwinteren’ de Arnhemmers wel in Europa.

“Dit is heel apart, je weet niet hoe of wat. Ook weten we niet wanneer een besluit volgt”, zei verdediger Danilo Doekhi na afloop in de Geldredome tegen ESPN. “We moesten vandaag de focus op onszelf houden. De eerste helft deden we dat goed, de tweede helft minder. We hadden een hogere uitslag neer kunnen zetten.”

Ongeacht de beslissing van de UEFA, vindt Doekhi dat Vitesse trots mag zijn. “We hebben 10 punten gepakt. Dat had vooraf niemand verwacht, wij zelf ook niet.”