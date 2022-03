Arnhem extra alert op relschoppers tijdens duel Vitesse – AS Roma

In Arnhem is de gemeente donderdag extra alert op relschoppers tijdens het thuisduel met AS Roma in de Conference League. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch laat weten dat het weren van potentiële relschoppers bij de komende wedstrijden, waaronder die van donderdag, prioriteit heeft. De burgemeester heeft bij Vitesse aangedrongen op het weren van supporters “als er vermoeden is van risico op wangedrag”. “Naar aanleiding van de incidenten tijdens de wedstrijd in Utrecht zijn er al een stuk of dertig stadionverboden uitgedeeld, wat mij betreft worden dat er meer”, aldus Marcouch.

“Wij willen gewoon een gastvrije wedstrijd waar je met je kinderen naartoe kan gaan”, zegt Marcouch. Zoals bij elke voetbalwedstrijd is er donderdag meer politie op de been in Arnhem dan normaal. “Het is van de zotte dat er zo veel politiecapaciteit nodig is om een voetbalwedstrijd te spelen.”

Donderdag komt de zogenoemde vierhoek van burgemeester, OM, politie en Vitesse bij elkaar voor een veiligheidsoverleg. Of er extra maatregelen genomen worden, kan Marcouch nu nog niet zeggen. “Dat hangt af van de inschatting van de politie.” Bij een eerdere thuiswedstrijd in de Conference League werd er een noodverordening afgegeven voor het centrum van Arnhem voor supporters van de Oostenrijkse voetbalclub Rapid Wien.

Afgelopen vrijdag ging het opnieuw mis bij Vitesse tijdens de wedstrijd tegen Sparta. Sparta leidde met 0-1 in het Gelredome van Arnhem toen de wedstrijd na meerdere incidenten werd gestaakt. Zo kreeg doelman Maduka Okoye een drinkbeker tegen zijn hoofd en werd een vuurwerkbom gegooid. Een 25-jarige man werd opgepakt op verdenking van het mishandelen van een vrouwelijke steward tijdens de wedstrijd.

De Supportersvereniging Vitesse baalt er flink van dat supporters de Arnhemse club “in een slecht daglicht” hebben gezet. Voorzitter Roderik van Veelen gaat dinsdag met diverse partijen in gesprek om taferelen zoals die van vrijdag in de toekomst te kunnen voorkomen.